Tunisia: firmati accordi d’investimento con Cina, Turchia e Germania

- La Tunisia ha firmato accordi d’investimento e cooperazione bilaterale con Cina, Turchia e Germania a margine del Tunis Investment Forum (Tif 2019) tenuto nella capitale nordafricana dal 20 al 21 giugno. "Un memorandum d'intesa è stato firmato tra l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa) e l'Agenzia per la promozione degli investimenti in Cina", si legge in una dichiarazione pubblicata ieri dal ministero tunisino dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale. L’accordo mira a stabilire un quadro istituzionale per lo scambio di informazioni relative agli investimenti in Tunisia e in Cina, al fine di consolidare la cooperazione bilaterale tra i due paesi in tale ambito. La Fipa ha firmato un altro protocollo di cooperazione con l'Associazione economica turca con i paesi arabi (Turap), con l'obiettivo di aumentare lo scambio di visite e il coordinamento dei vari eventi e fiere in entrambi i paesi. Un altro accordo di cooperazione tripartita è stato firmato dal sopracitato dicastero tunisino, l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) e l'Associazione Afkar, teso ad aumentare la cooperazione tra le parti firmatarie. Il Tif 2019 è stato organizzato dalla Fipa con il sostegno dal ministero tunisino dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale; vi hanno preso parte quasi 1.200 partecipanti, tra cui circa 400 imprenditori e rappresentanti di compagnie straniere. Secondo la Fipa, il forum d’investimento mira a promuovere un dibattito aperto e interattivo, a individuare le opportunità d’investimento e identificare le sfide che la Tunisia deve affrontare per attirare maggiori investimenti esteri. (Tut)