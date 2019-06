Business news: Polonia, agenzia Moody's mantiene stabili previsioni crescita di Varsavia

- L'agenzia di rating Moody's non ha diminuito le previsioni di crescita relativa alla Polonia. Il chiarimento si è reso necessario a causa dei dati erronei contenuti nel rapporto rilasciato dall'agenzia lo scorso lunedì 17 giugno. "Il rapporto conteneva purtroppo inesattezze riguardanti le nostre previsioni di crescita del Pil e suggeriva erroneamente che esse fossero cambiate. Le nostre prognosi restano invariate", si legge nel comunicato, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Attualmente Moody's preconizza una crescita del 4,4 per cento per l'anno in corso e del 3,7 nel 2020. Nel rapporto di lunedì si leggeva invece di una crescita del 4,2 nel 2019 e del 3,4 nel 2020. L'affidabilità creditizia di Varsavia resta al livello A2 e l'outlook si conferma stabile. (Vap)