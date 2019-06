Business news: Croazia, aumento quota lavoratori stranieri stagionali

- Il governo croato aumenterà durante la seduta fissata per domani la quota dei permessi di lavoro stagionali per cittadini stranieri. Lo ha annunciato il ministro del Turismo di Zagabria Gari Cappelli durante un incontro con i giornalisti. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Cappelli ha affermato che "l'aumento sarà soddisfacente nei confronti degli operatori turistici". La scorsa settimana, il premier croato Andrej Plenkovic ha definito come "senza precedenti" la quota di 65 mila permessi per cittadini di paesi terzi approvata per la stagione turistica attuale, precisando a ogni modo che il governo "seguirà la situazione", dato che "la quota è già stata completata in alcuni settori, tra cui quello alberghiero". (Zac)