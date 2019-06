Business news: Serbia, Komercijalna banka offre mutui casa senza spese bancarie

- L'istituto di credito serbo Komercijana banka ha annunciato la possibilità di contrarre mutui per la casa che non prevedono il pagamento di spese bancarie aggiuntive. Secondo quanto riporta la stampa locale, hanno accesso al credito i clienti che abbiano un rapporto lavorativo continuativo di almeno 6 mesi con l'attuale datore di lavoro e che abbiano un minimo di 12 mesi di esperienza lavorativa comprovata. Lo scorso 31 maggio il ministero delle Finanze della Serbia ha dato il via libera alla raccolta delle offerte per l'acquisizione della quota pubblica dell'istituto di credito Komercijalna banka ad Beograd. Secondo quanto riporta la stampa locale, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 21 giugno. I potenziali acquirenti devono far parte del settore bancario da almeno tre anni e la loro attività deve aver presentato a fine 2018 un valore complessivo di oltre il miliardo di euro. I potenziali compratori possono anche essere investitori del settore immobiliare con un volume d'affari di almeno un miliardo di euro, o che hanno avuto negli ultimi dieci anni una partecipazione minima di almeno il 20 per cento nel capitale di almeno un gruppo bancario che aveva all'attivo una cifra oltre il miliardo di euro in almeno uno degli anni del periodo d'investimento. (Seb)