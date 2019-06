Business news: Romania, primi cinque mesi 2019, oltre 2/3 delle auto immatricolate sono di seconda mano

Oltre due terzi delle auto immatricolate in Romania nei primi cinque mesi dell'anno sono di seconda mano. Secondo la Direzione nazionale per patenti e immatricolazioni della Romania, delle circa 240 mila auto immatricolate in Romania da gennaio fino alla fine di maggio, solo 60 mila sono venute direttamente dalla fabbrica nonostante il numero di auto nuove registrate nello stesso periodo e del 20 per cento maggiore rispetto allo stesso periodo del 2018. Alla crescita ha contribuito anche il programma nazionale di rottamazione, in base al quale sono stati concessi incentivi alla rottamazione. Del totale delle auto nuove acquistate dai romeni nel 2019, la maggioranza sono state della casa automobilistica locale Dacia. Alla fine dell'anno scorso, in Romania erano registrate oltre 8 milioni di auto, in crescita del 7 per cento rispetto al 2017.