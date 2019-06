Business news: valuta polacca in leggero recupero sul mercato finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo zloty (moneta polacca) continua a rafforzarsi sulle maggiori valute. La scia positiva è cominciata all'inizio di aprile quando il cambio era di 4,3 zloty per un euro e 3,8 zloty per un dollaro. La campagna elettorale per le elezioni europee e alcune promesse sociali del PiS non hanno causato particolari problemi di fiducia sulla valuta polacca tanto che le stime delle agenzie di rating Moody's, Fitch e Standard & Poor's hanno confermato la valutazione della Polonia al livello "A-" o A2 con outlook stabile. Anche le previsioni di crescita economica del paese dal 4,3 per cento al 4,5 per cento influiscono positivamente sulla moneta polacca. Nell'arco di due mesi lo zloty ha recuperato mediamente oltre 5 centesimi di zloty sulle principali valute estere. (Vap)