Business news: Romgaz, Igb è un'opportunità per la Romania di ricevere forniture gas azerbaigiane

- L'Interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb) è un’opportunità per la Romania di ricevere le forniture di gas del Corridoio meridionale del gas. Lo riferiscono fonti ufficiale dell’operatore del gas romeno Romgaz all’agenzia di stampa “Trend”. Lo scorso febbraio Romgaz ha firmato una lettera d'intenti indirizzata al Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas, esprimendo interesse verso l’opportunità di sfruttare il progetto una volta che questo entrerà in servizio. "L'Igb offre l'opportunità di aprire flussi di gas verso la Romania dal Corridoio Sud (Tanap-Tap) attraverso il progetto Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria (Brua), aprendo una possibile nuova fonte di approvvigionamento per Romgaz e aprendo l'opportunità di diventare un giocatore importante nell'Europa sudorientale", hanno riferito le fonti dell'azienda. (Rob)