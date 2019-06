Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, sabato 22 giugno, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un impulso instabile transita da Ovest, favorendo la formazione di rovesci e temporali che nella prima parte del giorno saranno più probabili su VDA e alto Piemonte. Nel pomeriggio-sera sul medio-basso Piemonte e appennino ligure, in locale sconfinamento tra imperiese, savonese e spezzino. Temporali localmente di forte intensità. Calo delle temperature, clima meno caldo e più gradevole. Ventilazione generalmente settentrionale in Liguria, con mare a tratti mosso. (Rpi)