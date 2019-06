Mauritania: oggi le elezioni presidenziali, si sceglie il successore di Abdelaziz

I cittadini mauritani saranno chiamati oggi ad eleggere un nuovo presidente della Repubblica in quella che dovrebbe essere la prima transizione pacifica del potere dall'indipendenza nel 1960. Il presidente Mohammed Ould Abdelaziz, infatti, lascerà l'incarico conquistato nel 2008 con un colpo di stato militare. "Intendo lasciare il potere definitivamente dopo le elezioni", ha detto Abdel Aziz, parlando ieri sera nel corso di una conferenza stampa a Nouakchott. "Non sarà un ministro né domani né mai. Quando finiranno le elezioni consegnerò il potere al presidente eletto in modo democratico e trasparente e sarò un cittadino normale", ha detto Abdelaziz. Allineato con le potenze occidentali e le monarchie del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), nemico del Qatar e della Fratellanza musulmana, Abdelaziz lascia dietro di sé un'economia in ripresa dal 2017. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita di quasi il 6 per cento quest'anno, in rialzo dal 3,5 per cento nel 2018. L'economia dovrebbe essere sostenuta dalla produzione del mega giacimento di gas offshore "Greater Tortue" condiviso con il Senegal e sviluppato dalle compagnie Bp e Kosmos Energy.