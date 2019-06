Pakistan-Qatar: emiro Tamim da oggi a Islamabad, prevista firma accordi

- Prende il via oggi la visita di due giorni in Pakistan dell’emiro del Qatar, sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Secondo una nota del ministero degli Esteri di Islamabad, l’emiro incontrerà il primo ministro pachistano, Imran Khan, e il presidente Arif Alvi. Le parti discuteranno delle strategie per costruire una partnership economica solida che dia benefici reciproci. Durante la visita dell’emiro Tamim a Islamabad saranno firmati memorandum d’intesa in diversi settori. La precedente visita dell’emiro in Pakistan risale a marzo del 2015. (Res)