Cultura: a Roma evento in occasione della fine della presidenza romena del Consiglio Ue

- Nell'ambito delle iniziative svolte sotto la presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea, l'ambasciata di Romania in Italia ha organizzato, il 21 giugno 2019, presso la sede dell'Accademia di Romania, un evento diplomatico e culturale, con la partecipazione del viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli. Il programma musicale è stato offerto dalla Musica militare rappresentativa della Gendarmeria romena, diretta dal luogotenente con carica speciale Ola Horaţiu-Adrian, e dal virtuoso flautista Nicolae Voiculet. L'evento ha offerto l'opportunità di illustrare i principali risultati della presidenza romena del Consiglio Ue, il cui bilancio è positivo sia dal punto di vista dei 90 dossier chiusi, sia in termini qualitativi. A tal riguardo, l'ambasciatore George Bologan ha ringraziato per gli apprezzamenti ricevuti dai partner europei e ha evidenziato la necessità di consolidare ulteriormente la collaborazione europea, sulla base di una visione pragmatica che metta al centro i bisogni dei cittadini. (segue) (Com)