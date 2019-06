Cultura: a Roma evento in occasione della fine della presidenza romena del Consiglio Ue (2)

- Con riferimento all'Agenda sStrategica dell'UE 2019-2024, recentemente adottata dal Consiglio Europeo, il capo della missione diplomatica ha affermato che essa riflette le priorità importanti evidenziate anche in occasione del Summit informale di Sibiu: "la promozione di un'Europa della convergenza, il consolidamento del mercato unico, l'aumento e il rafforzamento della sicurezza interna e un'Unione che diventi sempre di più un attore credibile a livello internazionale". Da parte del governo italiano, il Viceministro allo sviluppo economico, Dario Galli, ha trasmesso l'apprezzamento per il lavoro della Romania durante il semestre di presidenza del Consiglio Ue, e ha sottolineato la necessità di un ulteriore rafforzamento della collaborazione europea, con la promozione dei valori, della cultura, della storia e delle tradizioni che ci uniscono. Inoltre, il viceministro ha espresso soddisfazione per l'eccellente rapporto e la stretta cooperazione tra Romania e Italia, sia a livello bilaterale, che in contesto europeo e internazionale. (segue) (Com)