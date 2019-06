Cultura: a Roma evento in occasione della fine della presidenza romena del Consiglio Ue (3)

- Presente all'evento, il vice ispettore generale della Gendarmeria romena, il colonnello Marian Brancoveanu, ha consegnato l'Emblema d'Onore della Gendarmeria romena al Tenente colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo, per il suo contributo a favore del Nato Stability Policing. Il momento segna anche la fine del mandato della Romania presso l'Eurogendfor (Forza di Gendarmeria europea). All'evento ha partecipato un pubblico numeroso di cui hanno fatto parte anche rappresentanti delle istituzioni italiane, diplomatici accreditati a Roma e presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma e alte autorità romene. In occasione della loro presenza a Roma, la Musica militare rappresentativa della Gendarmeria romena ha tenuto due concerti in Piazza di Spagna e Piazza Navona, nell'ambito delle manifestazioni organizzate da Roma Capitale per la Festa della Musica. La partecipazione della Musica militare rappresentativa della Gendarmeria romena riflette inoltre i buoni rapporti di cooperazione tra i militari romeni ed italiani, nelle operazioni sotto l'egida Nato, Ue e Onu. (Com)