Turchia: domani a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Istanbul saranno chiamati nuovamente alle urne domenica 23 giugno per le elezioni municipali. L’attenzione degli osservatori locali e internazionali è tutta su Ekrem Imamoglu, il candidato del Partito repubblicano popolare (Chp, principale forza dell’opposizione in Turchia) proclamato inizialmente vincitore del voto dello scorso 31 marzo. Un voto successivamente annullato dal Consiglio supremo per le elezioni (Ysk), i cui giudici hanno accolto il ricorso presentato dal Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu era stato dato vincitore sul rivale Binali Yildirim, ex premier ed ex presidente del parlamento, per una manciata di voti. Entrambi saranno protagonisti del voto di domenica, con molte probabilità le ultime consultazioni previste in Turchia per i prossimi quattro anni. (segue) (Res)