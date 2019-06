Turchia: domani a Istanbul la ripetizione del voto del 31 marzo (3)

- “Si tratta – ha aggiunto - di oltre il 60 per cento del totale. In base al nostro ultimo sondaggio, Yildirim aumenterebbe la percentuale di voti a suo favore per una cifra compresa tra lo 0,6 e il 2 per cento, e questo lo porterebbe a vincere le elezioni”. Il sondaggista sostiene inoltre che la popolarità di Imamoglu ha raggiunto il suo “punto di saturazione”. “Non c’è possibilità che attragga ulteriori voti tra gli indecisi”, ha evidenziato Posteki. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Yildirim vi è anche un’altra considerazione: nel marzo scorso gli elettori dell’Akp erano convinti che il candidato di Erdogan avrebbe vinto facilmente sul rivale dell’opposizione e in molti potrebbero aver ritenuto superflua la loro presenza alle urne. Lo stretto margine di vantaggio a favore di Imamoglu evidenziato successivamente dai risultati potrebbe ora spingere molti sostenitori dell’Akp ai seggi. (segue) (Res)