Cultura: seconda giornata del Festival del cinema azerbaigiano a Roma (2)

- Tra gli obiettivi raggiunti dalla Prima Repubblica, che lo scorso anno ha festeggiato il suo centenario, ha ricordato l'ambasciatore, il suffragio femminile, un esercito nazionale, l'istruzione in lingua azerbaigiana. Quest'anno l'Azerbaigian ha reso omaggio al centenario anche del suo servizio diplomatico, istituito proprio durante i 23 mesi di vita della Prima Repubblica, e a questa importante commemorazione è stata dedicata la proiezione de L'ultima sessione. Gli accademici Pommier e Grassi hanno evidenziato cosa abbia portato alla caduta della Repubblica Democratica e la sua eredità sul moderno Azerbaigian, dando una spiegazione anche a quell'ultima sessione, elemento centrale del documentario, apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e stilistiche. (segue) (Com)