Droga: blitz della polizia nel cagliaritano, 12 custodie in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Cagliari ha portato all’esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone. L’operazione, che ha visto il dispiego di un centinaio di poliziotti coadiuvati da un elicottero del Reparto volo e dai Reparti prevenzione crimine, è giunta a seguito delle indagini coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e condotte dagli investigatori della Squadra mobile della questura. Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa nella questura di Cagliari in programma alle 10:30. (Ren)