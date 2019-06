Usa: Missouri non rinnova licenza all'ultima clinica per aborto dello Stato (3)

- "Firmando questo disegno di legge oggi stiamo inviando un forte segnale alla nazione che, nel Missouri, rappresentiamo la vita, proteggiamo la salute delle donne e sosteniamo i non nati", ha detto Parson in una dichiarazione subito dopo la firma. "Tutta la vita ha valore e vale la pena proteggere", ha aggiunto. Il Missouri è diventato l'ultimo Stato a guida repubblicana a emanare una rigida legge contro l'aborto che ha dato il via ad una serie di battaglie legali che potrebbero portare la Corte Suprema a riconsiderare la cosiddetta sentenza “Roe v. Wade”, che riconosce il diritto all'aborto anche in assenza di problemi di salute. (Was)