Usa: Texas invia altre mille truppe della Guardia Nazionale al confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato l'invio di altri mille uomini della Guardia Nazionale al confine tra Stati Uniti e Messico. Abbott ha detto venerdì che i membri della Guardia Nazionale aiuteranno gli agenti dell'immigrazione e delle dogane nelle strutture di detenzione e nei porti di entrata. "Oggi (ieri) ho annunciato che il Texas sta inviando mille truppe della Guardia Nazionale per aiutare a proteggere il confine", ha detto Abbott. "Questo è necessario perché più di 45mila persone sono state arrestate attraversando il nostro confine solo nelle ultime tre settimane, ed è necessario perché il Congresso non riesce a fare il suo lavoro per finanziare la sicurezza delle frontiere", ha aggiunto. Il vicegovernatore Dan Patrick ha detto che il nuovo schieramento porterà il numero totale di membri della Guardia sul confine del Texas a oltre due mila. Migliaia di soldati, insieme alla Guardia Nazionale, sono stati schierati al confine Usa-Messico negli ultimi due mesi per aiutare le agenzie di controllo dell'immigrazione degli Stati Uniti. (Was)