Business news: Enel Russia, firmata intesa con Kuzbassenergo per compravendita Reftinskaja Gres

- Enel S.p.a. annuncia, facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 6 giugno, che la controllata russa Enel Russia Pjsc (Enel Russia), in qualità di venditore, e Jsc Kuzbassenergo, acquirente controllato da Siberian Generating Company (Sgc), hanno firmato un accordo di compravendita avente ad oggetto l’impianto a carbone di Reftinskaja Gres. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso da Enel, in cui viene specificato che il corrispettivo prevede l’ammontare e i relativi aggiustamenti precedentemente stabiliti secondo le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione di Enel Russia. “L’accordo diventerà efficace una volta che l’operazione sarà approvata da parte dell’autorità federale russa per la concorrenza, e una volta che i termini e le condizioni dell’operazione stessa saranno approvati da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Russia convocata per il prossimo 22 luglio”, si legge nel comunicato, in cui viene anche aggiunto che l’orizzonte temporale previsto per il trasferimento della proprietà dell’impianto a Jsc Kuzbassenergo è “non oltre 18 mesi dal momento in cui l’accordo entrerà effettivamente in vigore”. (Rum)