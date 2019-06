Business news: Azerbaigian, export non petrolifero in crescita al 17,8 per cento

- Le esportazioni di prodotti non petroliferi dell’Azerbaigian hanno registrato un incremento pari al 17,8 per cento nei primi cinque mesi di quest’anno. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia del paese caucasico, Rufat Mammadov, durante una conferenza stampa. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Trend”, il viceministro ha sottolineato che la crescita riscontrata l’anno scorso in termini di esportazioni si è attestata al 10 per cento: una diminuzione importante rispetto ai 24,4 punti percentuali riscontrati nel 2017. In aggiunta, Mammadov ha valutato positivamente l’aumento del numero di partner stranieri in ambito economico nel corso degli ultimi cinque mesi, sottolineando un incremento delle esportazioni di prodotti agricoli pari al 37,6 per cento. Secondo quanto dichiarato dal viceministro, una variazione positiva così consistente è da imputare ad un rafforzamento della produzione e alla facilitazione dell’accesso ai mercati stranieri e internazionali. (Res)