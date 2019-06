Business news: Bielorussia-Egitto, firmati tre memorandum nei settori dell'industria, del commercio e degli investimenti

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e l’omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, hanno partecipato a Minsk alla firma di tre memorandum d’intesa (Mou) tra Egitto e Bielorussia. Lo riferisce il governo egiziano sulla pagina Facebook. Uno dei Mou mira a rafforzare la cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti. Un altro memorandum stabilisce una road-map per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dell’industria, del commercio, degli investimenti, dell’istruzione, della scienza, dello sport, del turismo e della cultura. Infine, il terzo memorandum è stato siglato dall’Organizzazione per la standardizzazione della qualità egiziana e la controparte bielorussa per lo scambio di informazioni sull’omologazione a livello regionale e internazionale. (Res)