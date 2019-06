Business news: Montenegro, occupazione nel primo trimestre in aumento annuo del 4,5 per cento

- L'occupazione in Montenegro è stata nel primo trimestre di quest'anno superiore del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce l'emittente "Rtcg" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Monstat) di Podgorica. L'occupazione è a ogni modo scesa dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente. Il tasso di disoccupazione è stato alla fine del primo trimestre di quest'anno pari al 15 per cento. (Mop)