Business news: Socar, gas estratto da giacimento Shah Deniz ha raggiunto confine greco-turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas estratto nella sezione azerbaigiana del Mar Caspio dal consorzio internazionale guidato da Bp come parte del progetto Shah Deniz Stage 2 ha raggiunto, grazie al gasdotto transanatolico (Tanap), i confini della Turchia con la Grecia. Lo ha riferito la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar sul suo profilo Facebook. Il gas proveniente dal campo di Shah Deniz ha raggiunto il confine con l'Europa in una giornata storica per l’Azerbaigian, il 15 giugno, giornata della salvezza nazionale. In precedenza, il presidente del consorzio Tanap Saltuk Duzyol ha dichiarato in un'intervista a “Trend” che il gasdotto sarà completamente pronto per le consegne di gas commerciali in Europa entro il primo luglio prossimo. L’inaugurazione della prima fase del Corridoio Sud si è svolta il 29 maggio scorso a Baku. Il Corridoio meridionale del gas è uno dei progetti energetici prioritari sostenuti dall'Ue e prevede il trasporto di forniture di gas dalla regione del Mar Caspio sino ai paesi europei attraverso Georgia e Turchia. (Res)