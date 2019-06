Business news: Azerbaigian, produzione industriale in aumento del 2,2 per cento

- Le aziende industriali pubbliche e private operanti in Azerbaigian hanno prodotto beni per un valore complessivo di 19,6 miliardi di manati (circa 10,2 miliardi di euro) nei primi cinque mesi di quest’anno, registrando un incremento produttivo pari al 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che nello stesso periodo la produzione di prodotti non petroliferi ha riscontrato un aumento pari a 15 punti percentuali. Stando alle informazioni diffuse, il 69,9 per cento dei beni industriali è stato prodotto nel quadro di attività relative al settore estrattivo: seguono il settore della lavorazione (25,1 per cento), la produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica (4,3 per cento) e il comparto del riciclaggio e del trattamento delle acque (0,7). Per quanto riguarda invece il settore energetico, la produzione di petrolio ha riscontrato un calo del 2,9 per cento, seguita da un forte aumento (40,4 per cento) nel quadro nella produzione di gas naturale all’interno del settore minerario. (Res)