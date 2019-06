Business news: Albania, approvata in commissione Economia e Finanze costruzione tratta autostradale nel nord

- La commissione parlamentare Economia e Finanze del parlamento albanese ha approvato l'apposito disegno legge per la costruzione della tratta autostradale Milot-Balldren, lunga 17 chilometri, nel nord del paese. Il progetto ha suscitato polemiche sugli elevati costi. La costruzione, affidata alla società albanese Ank shpk secondo la formula di Partenariato pubblico private (Ppp), dovrebbe costare 213 milioni di euro Iva esclusa. Calcolando anche l'Iva del 20 per cento, il costo totale si aggirerebbe attorno ai 260 milioni di euro. Secondo i dati resi pubblici, la società ha dichiarato che per il finanziamento dei lavori otterrà un prestito bancario di 70 milioni di euro, con un tasso d'interesse al 5 per cento. Mentre investirà in proprio 52 milioni di euro. I sospetti sono nati dal fatto che l'Ank risulta aver un capitale di soli 4 milioni di euro, e quindi non è chiaro dove possa trovare le somme che dichiara di investire dal proprio capitale. (Alt)