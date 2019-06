Business news: Albania, debito estero cresciuto del 6 per cento in primo trimestre 2019

- Il debito estero lordo dell'Albania alla fine del primo trimestre del 2019 risulta essere cresciuto del 6 per cento su base annua, ammontando ad un totale di 8,4 miliardi di euro. Lo rivelano i dati diffusi dalla Banca centrale del paese. Circa il 46 per cento del totale, pari a 3,86 miliardi di euro, è rappresentato dai prestiti ottenuti dal governo. Rispetto alla fine del 2018, il debito del governo è cresciuto di 31 milioni di euro. Il 17 per cento invece, riguarda il debito del sistema bancario, pari a circa 1,4 miliardi di euro, ossia 7 milioni di euro in più. La posizione debitoria per quanto concerne "altri settori" è infine pari a 26 milioni di euro in più, per un ammontare di circa 3 miliardi di euro. (Alt)