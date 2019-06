Business news: Serbia, governo concede fondi a comuni per avanzamento efficienza energetica

- Il ministro dell'Energia della Serbia, Aleksandar Antic, ha sottoscritto un accordo per la concessione di 325 milioni di dinari (circa 2,7 milioni di euro) a fondo perduto a favore di alcuni comuni del paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, i fondi sono a favore di progetti per l'avanzamento dell'efficienza energetica nei comuni di Kikinda, Trgoviste, Surdulica, Subotica, Bela Palanka, Majdanpek, Alibunar, Zemun, Svilajnac, Raska, Kanjiza, Irig, Petrovac na Mlavi, Cacak, Mionica, Valjevo, Despotovac, Lucani, Malo Crnice, Krusevac, Ljubovija, Cuprija, Nis i Knic. Il denaro è stato destinato ai comuni prelevandolo direttamente dal bilancio statale. Il valore complessivo dei progetti presentati dai comuni è di circa 490 milioni di dinari (circa 4,1 milioni di euro). La cifra non coperta dai fondi statali sarà erogata dai comuni stessi. (Seb)