Marocco: governo delle Barbados cambia posizione su Sahara

- Il governo delle Barbados, “ha deciso questo venerdì di ritirare il riconoscimento dello pseudo "rasd"”. E’ quanto si legge in una nota dell’agenzia di stampa marocchina “Map”. “Il governo delle Barbados continuerà le azioni già intraprese da più di 162 paesi in tutto il mondo”, afferma una dichiarazione congiunta rilasciata dopo la visita in Marocco del Primo Ministro delle Barbados, Mia Mottley. Il governo delle Barbados “invita tutte le parti a proseguire, in buona fede, i negoziati al fine di mantenere lo slancio avviato dal piano di autonomia credibile, serio e realistico e di promuovere una soluzione politica basata sul realismo e in uno spirito di compromesso, nel quadro dell'integrità territoriale del Marocco e in conformità con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiunge il comunicato congiunto”. A tale riguardo, il governo delle Barbados riconosce l'impegno del Regno del Marocco nel processo politico e la sua piena cooperazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e il suo inviato personale al fine di raggiungere una soluzione politica definitiva e reciprocamente accettata, sottolinea il documento.(Res)