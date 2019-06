Usa: Trump verso nomina di Mark Esper a segretario della Difesa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe nominare il segretario dell'esercito Mark Esper prossimo segretario alla Difesa: lo riferisce la stampa statunitense. Trump ha contattato Esper all'inizio di questa settimana per prendere il timone del Pentagono dopo l'annuncio di dimissioni dell'ex segretario Patrick Shanahan. Esper dovrebbe assumere il delicato incarico ad interim domenica, in attesa che venga confermato dal Congresso. Funzionari dell'amministrazione hanno detto che Trump avrebbe mandato la nomina ai legislatori a Capitol Hill nei prossimi giorni. Se confermato Esper, soldato di fanteria dell'esercito che ha combattuto nella Guerra del Golfo prima di diventare un lobbista per Raytheon, prenderà il posto di Jim Mattis, che si è dimesso lo scorso dicembre in contrasto con Trump sul ritiro delle truppe Usa dalla Siria. (segue) (Was)