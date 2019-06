Usa: dipartimento di Stato condanna Iran e Cina per persecuzioni contro minoranze religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha condannato venerdì la Cina e l'Iran per le persecuzioni contro le minoranze religiose, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla libertà religiosa internazionale. Il rapporto esamina le politiche dei governi che violano le credenze e le pratiche religiose in tutti i paesi del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti. La Cina e l'Iran sono tra i 10 paesi che destano più preoccupazione per quanto riguarda la libertà religiosa, e per questo potrebbero trovarsi di fronte a delle sanzioni. Tra i resoconti del rapporto, i capitoli più ampi riguardano la Corea del Nord, ma anche il Myanmar, dove la minoranza etnica dei Rohingya sono vittime di torture e violenze. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha parlato con forza contro il trattamento del governo cinese dei musulmani uiguri, inviati in quelli che ha definito "campi di rieducazione". Nel capitolo sull'Iran il dipartimento di Stato accusa il governo di Teheran di praticare severe condanne contro i musulmani non sciiti. (Was)