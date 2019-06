Usa: giornalista Jean Carrol accusa Trump di aggressione sessuale 23 anni fa

- La giornalista e opinionista statunitense Jean Carroll sostiene nel suo ultimo libro che il presidente Usa, Donald Trump, l’ha aggredita sessualmente in uno spogliatoio del grande magazzino Bergdorf and Goodman a New York, a metà degli anni 90. Un estratto del libro è stato pubblicato dalla rivista “New York Magazine”. Il presunto attacco è avvenuto “nell’autunno del 1995 o nella primavera del 1996”, secondo Carroll. A quel tempo, Trump era sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples. “Cerco di spingerlo con la mia unica mano libera - per qualche ragione, continuo con l'altra a tenere la borsa - e finalmente alzo un ginocchio abbastanza in alto da spingerlo fuori e toglierlo di mezzo, apro la porta, e corro fuori dal camerino”, scrive Carroll. La Casa Bianca ha fortemente negato le affermazioni di Carroll e il presidente Trump ha rilasciato più tardi una dichiarazione dove sostiene di “non aver mai incontrato questa persona”, sostenendo si tratti una trovata pubblicitaria per “vendere un libro”. La rivista “New York Magazine” ha notato che Caroll, 75 anni, è almeno la sedicesima donna ad accusare Trump di cattiva condotta sessuale.(Was)