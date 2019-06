Business news: stampa greca, società elettrica nazionale in stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società elettrica greca Public Power Corporation (Ppc) si trova in uno stato di emergenza, attualmente impegnata in uno sforzo disperato per assicurare 300 milioni di euro in contanti nei prossimi dieci giorni, che eviterebbero l'attivazione di clausole che costringono il rimborso immediato dei prestiti dovuti. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”. In una recente riunione, il direttore finanziario della società, Alexandra Konida, ha informato il management di Ppc dei problemi sorti nella società a causa dei risultati finanziari molto negativi nel primo trimestre dell'anno. Secondo le fonti riprese dal quotidiano, Konida avrebbe sollevato la questione che la Ppc riuscirebbe ad adempiere i suoi obblighi nei confronti di fornitori, appaltatori e entità di mercato, solo dopo agosto. La testata giornalistica ha rilevato che Konida ha informato la società della necessità di misure per rafforzare le finanze nel primo trimestre dell'anno con una somma di 300 milioni di euro, sottolineando che senza questo primo passo, sarebbero necessarie misure per 600 milioni di euro nel secondo quadrimestre del 2019. Questo lo scenario, secondo “Kathimerini”, in cui si trova la Ppc dopo i risultati finanziari estremamente negativi dello scorso anno per la società che ha registrato perdite di 903,8 milioni di euro, mentre nel primo trimestre di quest'anno sembra essersi concluso con perdite per 254 milioni di euro e guadagni negativi pari a 80 milioni di euro. (Gra)