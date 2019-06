Business news: Bielorussia, definito prestito da 452 milioni di euro con Banca sviluppo cinese

- La Bielorussia riceverà 3,5 miliardi di yuan (circa 452 milioni di euro) in prestito dalla Banca di sviluppo cinese entro la fine del 2019. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze bielorusso Maksim Yermolovich, citato dall’agenzia di stampa “Belta”. “Siamo a lavoro per aumentare il volume del prestito dalla Banca di sviluppo cinese. Abbiamo già siglato un memorandum per un finanziamento da 3,5 miliardi di yuan, e ora stiamo definendo i dettagli”, ha spiegato Yermolovich. Entro la fine dell’anno dovrebbe giungere il prestito, che secondo le fonti dovrebbe venire impiegato dalle autorità di Minsk per ripagare il debito per precedenti finanziamenti ricevuti dalla Russia. (Res)