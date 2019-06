Business news: Ucraina, crescita Pil in primo trimestre superiore ad aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del prodotto interno lordo (Pil) reale dell’Ucraina segue una traiettoria superiore alle aspettative. Lo ha reso noto il Servizio di statistica nazionale di Kiev, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Nello specifico, il Pil reale dell’Ucraina nel primo trimestre del 2019 è cresciuta del 2,5 per cento su base annua, nonostante un rallentamento riscontrato rispetto al 3,5 per cento dei tre mesi precedenti. Le stime del Servizio statistico ucraino relative al primo trimestre dell’anno erano però del 2,2 per cento, come sottolineato dall’agenzia. (Res)