Usa: Trump verso nomina di Mark Esper a segretario della Difesa (2)

- In settimana Trump ha ritirato la nomina di Patrick Shanahan a segretario permanente della Difesa, scrivendo sul suo profilo Twitter che l'alto funzionario intende fare un passo indietro per dedicarsi alla sua famiglia. L'inquilino della Casa Bianca ha nominato Mark Esper, il segretario dell'Esercito ed ex dirigente Raytheon, per il ruolo di segretario alla Difesa facente funzione, senza spiegare se Esper sarà anche nominato per la posizione permanente. Il presidente ha dichiarato che il ritiro della nomina è stato voluto dallo stesso Shanahan, che poco dopo ha annunciato lui stesso le dimissioni. "Credo che il proseguimento nel processo di conferma costringerebbe i miei tre figli a rivivere un capitolo traumatico nella vita della nostra famiglia e riaprirebbe le ferite che hanno richiesto anni di lavoro per guarire", ha detto Shanahan in una dichiarazione, aggiungendo che sarebbe lieto di essere il segretario alla Difesa, "ma non a discapito dell'essere un buon padre". Di recente la stampa Usa ha trattato alcuni casi di violenza domestica avvenuti proprio in casa Shanahan: uno, in particolare, vedrebbe uno dei figli di Shanahan aggredire ma madre con una mazza da baseball. (segue) (Was)