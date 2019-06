Usa: Trump verso nomina di Mark Esper a segretario della Difesa (3)

- Da tempo i media statunitensi ritenevano che alla base della mancata nomina formale di Shanahan a segretario permanente alla Difesa ci fossero dei dubbi da parte del presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, alcuni critici di Shanahan avevano messo in discussione il suo ruolo al Pentagono per la mancanza di esperienza militare, i suoi ampi legami con l'industria (avendo lavorato per oltre 10 anni ai vertici di Boeing) e le lamentele dei suoi sottoposti per l'eccessiva tolleranza nei confronti degli interventi della Casa Bianca nella catena di comando. La decisione di Trump di non andare avanti con la nomina di Shanahan è l'ultima dimostrazione delle difficoltà che il presidente sta riscontrando nel riempire in modo definitivo i principali ruoli nella sua amministrazione. Trump ha infatti due alti funzionari che attendono ancora una nomina permanente: il capo di gabinetto alla Casa Bianca e il segretario della Sicurezza nazionale ad interim. (Was)