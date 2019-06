Colombia: Corte suprema apre indagine formale contro Jesus Santrich per traffico di droga (3)

- L'ultima fase della complessa vicenda giudiziaria di Santrich era iniziata il 9 aprile 2018 con l'accusa di avere spedito 10 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti dopo la firma degli accordi di pace con il governo di Bogotà. Per questo gli Stati Uniti avevano chiesto la sua estradizione negli Usa, dove sarebbe sottoposto alla giustizia ordinaria. La Jep, tuttavia, ha ordinato la sua scarcerazione immediata e vietato l'estradizione, in quanto "le prove non permettono di valutare la condotta, né stabilire la data precisa dei fatti". (segue) (Abu)