Venezuela: Banca centrale pubblica cifre economiche ufficiali dopo tre anni di silenzio

- La Banca centrale del Venezuela (Bcv) ha pubblicato i dati ufficiali sull'economia del paese. Si tratta della prima pubblicazione dei dati su inflazione, Prodotto interno lordo (Pil) e produzione petrolifera dopo tre anni di silenzio da parte delle autorità. In base a quanto diffuso oggi, 21 giugno, nel 2018 l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto la cifra del 130,060 per cento. Secondo il rapporto della Bcv, nel 2019 gennaio è stato il mese nel quale l'inflazione è cresciuta di più, il 196,6 per cento. A febbraio, marzo e aprile invece il tasso è stato più contenuto, in crescita rispettivamente del 114,4 del 34,8 e del 33,8 per cento. Quanto alla traiettoria storica dell'inflazione le autorità hanno dichiarato che nel 2017 l'inflazione accumulata è stata dell'862,6 per cento e nel 2016 era del 274 per cento. L'ultima volta che la Banca centrale del Venezuela aveva diffuso il dato, relativo al 2015, l'inflazione accumulata aveva chiuso al 180,9 per cento. (segue) (Abu)