Brasile: produzione acciaio grezzo diminuita dell'1,5 per cento nei primi 5 mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione brasiliana di acciaio grezzo è diminuita dell'1,5 per cento nel periodo da gennaio a maggio di quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto acciaio Brasile. La produzione ha raggiunto nei primi cinque mesi del 2019 un totale di 14 milioni di tonnellate. In particolare, la produzione di laminati è diminuita del 3,8 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2018, per un totale di 9,4 milioni di tonnellate. Anche i prodotti semilavorati per le vendite hanno registrato un calo del 5,1 per cento, raggiungendo la produzione di 3,7 milioni di tonnellate tra gennaio e maggio. Le vendite sul mercato interno, invece, sono aumentate del 4,6 per cento nei primi cinque mesi dell'anno raggiungendo un volume di 7,4 milioni di tonnellate. In particolare il dato è influenzato positivamente dai numeri di maggio, mese nel quale la produzione interna di acciaio grezzo ha raggiunto 2,8 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. L'istituto acciaio Brasile ha avvertito, tuttavia, che i dati positivi nelle vendite e nei consumi interni nel mese di maggio sono influenzati dal fatto che lo scorso anno fu caratterizzato da un pesante calo di produzione e consumi a causa degli impatti dello sciopero dei camionisti. (Brb)