Kosovo: Besim Beqaj si dimette da ministro per l’Innovazione

- Il ministro per l’Innovazione e le imprese kosovaro, Besim Beqaj, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni. Ieri il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e presidente del Parlamento, Kadri Veseli, ha annunciato che tutti i funzionari ed esponenti politici di partiti, con processi in corso, dovrebbero lasciare i lori incarichi pubblici e politici. Ho presentato le mie dimissioni al primo ministro questa mattina", ha detto Beqaj secondo quanto riferito dall'emittente “Rtk”. "Sono fiducioso che le accuse contro di me siano infondate. Prometto che sarò sollevato dalle accuse perché non ci sono motivi", ha aggiunto Beqaj sottolineando che avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni nel Pdk.(Kop)