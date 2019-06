Usa: Pelosi a Trump, "nessuna ostilità" contro Iran senza approvazione Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, la democratica Nancy Pelosi, ha sottolineato che l'azione militare statunitense contro l'Iran "non deve essere avviata" senza l'approvazione del Congresso. Il commento della leader democratica arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver dato l'ordine di colpire l'Iran per l'abbattimento di un drone statunitense, salvo poi annullare l'attacco. Pelosi ha detto ai giornalisti che non è stata notificata dai funzionari la decisione del presidente di approvare l'attacco militare durante l'incontro avuto ieri alla Casa Bianca con i leader del Congresso. "Siamo andati via con l'idea che il presidente avrebbe preso in considerazione alcune opzioni", ha detto Pelosi ai giornalisti. "Non ho ricevuto alcun preavviso che ci fosse un attacco in corso." (segue) (Was)