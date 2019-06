Usa: Pelosi a Trump, "nessuna ostilità" contro Iran senza approvazione Congresso (3)

- Se gli Stati Uniti avessero risposto all’abbattimento del loro drone da parte dell’Iran, avrebbero ucciso 150 persone, ha fatto sapere poi il presidente Trump su Twitter, spiegando che le forze armate Usa erano “armate e cariche” la scorsa notte per attaccare la Repubblica islamica in tre punti diversi. “Ho chiesto quante persone sarebbero morte. ‘150, signore’, mi è stato risposto da un generale. Così, ho fermato tutto a dieci minuti dall’attacco, che non sarebbe stato proporzionato all'abbattimento di un drone”, ha spiegato il capo della Casa Bianca. Trump ha tuttavia aggiunto di “non avere fretta”. “Le nostre forze sono nuove e pronte a partire, sono di gran lunga le migliori al mondo. Le sanzioni (verso l’Iran) stanno mordendo e ne sono state aggiunte di nuove la scorsa notte. L’Iran non potrà MAI avere armi nucleare, non contro gli Stati Uniti, non contro il MONDO!”, ha concluso il presidente statunitense. (Was)