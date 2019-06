Libia: ripristinato traffico aereo nell'aeroporto Mitiga di Tripoli dopo caduta missile

- E' stato ripristinato il traffico aereo nell'aeroporto Mitiga di Tripoli dopo la sospensione dei voli avvenuta a causa della caduta di un missile nei dintorni dello scalo. L'Autorità per l'aviazione civile libica ha annunciato la ripresa dei voli da e per l'aeroporto internazionale Mitiga a Tripoli dopo la breve sospensione. Fonti ufficiali dell'aeroporto hanno riferito all'agenzia “Nova” che i voli all'aeroporto di Tripoli erano stati sospesi a causa della caduta di missili a seguito di scontri tra gruppi armati affiliati al governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, ovvero le Forze di deterrenza (Rada) di Tripoli e la milizia di Bashir al Bugra. "Il gruppo al Bugra aveva preso di mira almeno 10 volte le posizioni di Rada, anche nelle vicinanze dell'aeroporto di Mitiga, perché Rada aveva arrestato diversi islamisti in connessione con il leader del gruppo al Bugra a Tripoli", ha detto Mohamed al-Ayat, membro Rada, che ha parlato con agenzia “Nova”.(Lit)