Albania-Italia: ministro Moavero raccomanda a forze politiche albanesi il rispetto delle regole democratiche

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, raccomanda alle forze politiche albanesi il più severo rispetto delle regole fondamentali della democrazia. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "La Farnesina ha seguito con la massima attenzione e in costante contatto con la nostra ambasciata a Tirana l'evoluzione della situazione politica in Albania, nel corso delle ultime settimane. In particolare, il ministro Moavero raccomanda alle forze politiche albanesi il più severo rispetto delle regole fondamentali della democrazia e dello stato di diritto", si legge nella nota. "La rigorosa osservanza di questi principi costituisce, infatti, la precondizione base per l'ammissione dell'Albania all'inizio dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea", conclude la Farnesina.(Com)