Usa: Ice si prepara a rimpatriare famiglie di migranti nelle principali città statunitensi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha diretto gli agenti dell'agenzia per l'Immigrazione e le dogane statunitensi (Ice) a condurre dei raid per rimpatriare le famiglie di migranti che hanno ricevuto l'ordine di espulsione. L'operazione probabilmente inizierà domenica nelle principali città statunitensi, secondo tre funzionari statunitensi a conoscenza del piani citati dal quotidiano “Washington Post”. Sono fino a 2.000 le famiglie che devono affrontare degli ordini di espulsione in ben 10 città degli Stati Uniti, tra cui Houston, Chicago, Miami, Los Angeles e altre importanti destinazioni di immigrazione, hanno detto i funzionari. Trump è determinato ad andare avanti nell'operazione di rimpatri delle famiglie e lunedì scorso ha scritto sul suo profilo Twitter che i raid dell'immigrazione sarebbero arrivati "la prossima settimana", un primo passo per portare a termine "milioni" di deportazioni, ha aggiunto. (segue) (Was)