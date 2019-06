Colombia: Corte suprema apre indagine formale contro Jesus Santrich per traffico di droga

- La Corte suprema della Colombia (Csj) ha aperto un'indagine formale contro l'ex guerrigliero delle Farc attualmente deputato, Jesus Santrich. "Con l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per traffico di droga e cospirazione, la sezione inquirente della Corte Suprema ufficializza di essere impegnata con un'indagine sul parlamentare Jesus Santrich", ha annunciato l'alta Corte attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter. I giudici hanno deciso all'unanimità "di aprire un'indagine formale" contro l'ex combattente per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, la fabbricazione e la detenzione di stupefacenti. Jesus Santrich, annunciano i giudici "sarà interrogato durante la fase di indagini, qualora la sezione inquirente della Corte lo ritenga necessario" (segue) (Abu)