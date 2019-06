Usa: Missouri non rinnova licenza all'ultima clinica per aborto dello Stato

- Il dipartimento della Salute del Missouri, negli Stati Uniti, non rinnoverà la licenza alla clinica Planned Parenthood di St. Louis, l'ultima nello stato a praticare legalmente aborti. Tuttavia, un giudice distrettuale consentirà alla clinica di continuare ad offrire assistenza alle donne, finché non sarà presa una decisione definitiva sul caso. Alla fine di maggio, la clinica ha citato in giudizio lo Stato per aver "rifiutato di rinnovare" la licenza, che sarebbe scaduta il 31 maggio. Un giudice distrettuale ha concesso a Planned Parenthood un'ingiunzione preliminare, consentendo alla clinica di continuare a fornire la procedura, fino a quando lo Stato non avrebbe deciso in merito alla licenza. Oggi in tribunale, Michael Stelzer ha autorizzato l'estensione dell'ingiunzione preliminare in attesa di un nuovo pronunciamento. (segue) (Was)