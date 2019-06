Venezuela: Banca centrale pubblica cifre economiche ufficiali dopo tre anni di silenzio (2)

- Quanto al Pil, l'ultimo dato ufficiale disponibile diffuso dalla Bc è quello del terzo trimestre del 2018 che indica un calo del 22,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto riferisce la Bc l'economia venezuelana è in recessione dal secondo trimestre del 2013. Il crollo del Pil è dovuto principalmente al crollo delle esportazioni di petrolio, settore dal quale dipende oltre il 90 per cento delle entrate del paese. Per la Bc nell'anno 2014, anno in cui è iniziata la caduta dei prezzi del greggio, l'esportazione venezuelana aveva raggiunto un volume di 71,7 miliardi di dollari. Nel 2015 l'esportazione è scesa a 35,1 miliardi, per raggiungere il minimo storico nel 2016 con 25,9 miliardi. Nel 2017 incassi per l'esportazione di petrolio sono cresciuti raggiungendo i 31,4 miliardi di dollari, prima di calare di nuovo a 29,8 miliardi di dollari nel 2018. (Abu)