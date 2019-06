Messico: governo conferma il completo dispiegamento della Guardia nazionale per controllo flusso migratorio

- Il Messico ha completato il dispiegamento di 6.000 membri della Guardia Nazionale per aiutare a controllare il flusso di migranti centroamericani diretti verso gli Stati Uniti e ha assegnato 650 posti dell'agenzia di immigrazione per regolamentare gli attraversamenti delle frontiere. Lo ha annunciato oggi, 21 giugno, il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard a fronte dell'accordo sull'immigrazione raggiunto con Washington per evitare un inasprimento tariffario sulle importazioni dal Messico da parte degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal quotidiano Usa “Washington Post”, un funzionario messicano ha detto che i membri della Guardia Nazionale non sono visibili in grande numero perché si sono sparsi lungo l'area di confine che si estende per oltre 1.000 chilometri. Gli uomini sono stati anche schierati in aree remote per colpire i trafficanti di esseri umani, ha detto il funzionario (Mec)